Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 40. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda yardımcı antrenör Özhan Pulat yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular pas, 5'e 2 top kapma ve hava topu çalışması yaptı.

Takım, yaptığı bu idmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz