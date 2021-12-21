Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Emre Çolak ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Emre ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını belirterek "Futbolcumuz Emre Çolak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Emre Çolak'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

