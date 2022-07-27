YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatayspor Erkek Voleybol Takımı, 8 oyuncuyu renklerine bağladı

Hatayspor Erkek Voleybol Takımı, 8 oyuncuyu renklerine bağladı

27.07.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor Erkek Voleybol Takımı, 8 oyuncuyu renklerine bağladı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Hatayspor, 8 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Kulübün voleybol şube sorumlusu Kenan Gül, AA muhabirine, libero Batuhan Yurdagül, orta oyuncu Fatih Eren Uğur, smaçör Burhan Zorluer, orta oyuncu Furkan Aydın, orta oyuncu Yiğit Yıldız, libero Çağatay Kır, pasör çaprazı Ahmet Emre Çetinkaya ve smaçör Cafer Kirkit ile birer yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Gül, transfer çalışmaları sürdürdüklerini ve takıma 3 yabancı oyuncu arayışlarının devam ettiğini belirtti.

Efeler Ligi'nde Hatay'ı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini aktaran Gül, "Efeler Ligi bir önceki lige göre daha çok zor. Elit ve güçlü takımların olduğu bir lig. Ligi öncelikle iyi analiz ederek iyi bir başarı elde etmeye çalışacağız. Hatay, spor anlamında bir marka kent oldu. Biz de bu marka kentte yakışır başarı katmak istiyoruz. Amacımız ligde kalıp Hatay isminden söz ettirmek." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da otomobilin tamponunda 1 kilo 65 gram esrar bulunduHatay'da otomobilin tamponunda 1 kilo 65 gram esrar bulundu
Niğde'de çobanlar arasında çıkan kavgada ölen 3 kişinin cenazeleri toprağa verildiNiğde'de çobanlar arasında çıkan kavgada ölen 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi
Adana'da otoyolda tırla kamyonun çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktıAdana'da otoyolda tırla kamyonun çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
transfer Hatayspor

Hatay Namaz Vakitleri 27 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:56
Sabah
05:31
Öğle
12:47
İkindi
16:34
Akşam
19:53
Yatsı
21:21
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölü numarası yapıp kurtuldu! Kanlar içinde kilometrelerce yürüdü

Ölü numarası yapıp kurtuldu! Kanlar içinde kilometrelerce yürüdü

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.