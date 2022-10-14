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Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

14.10.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maç için kentteki hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Yeni Hatay Stadı'nda teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleşen ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda futbolcular, hava topu, taktik ve dar alan çalışması yaptı.

Kentteki hazırlıklarını tamamlayan Hatayspor kafilesi, bugün hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 14.30'da başlayacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

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