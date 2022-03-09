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Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

09.03.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda, Gaziantep FK maçında ilk 11'nde forma giyen futbolcular yenileme, diğerleri pas ve dar alan çalışması yaptı.

Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

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