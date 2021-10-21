Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım Osman Çalıgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

İdmanda futbolcular 5'e 2 top kapma, pas, dar alan ve taktik çalışması yaptı.

Basına kapalı antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.



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