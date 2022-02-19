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Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

19.02.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, pas, 5'e 2 top kapma, taktik ve dar alan çalışması yaptı.

Ülker Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

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