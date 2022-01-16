Hatayspor-Galatasaray maçının ardından

Galatasaray'ı 4-2 yenen Atakaş Hatayspor'da kulüp onursal başkanı Lütfü Savaş, takımın birinci yarının tersine ikinci yarıda bulduğu pozisyonları değerlendirdiğini ve haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Savaş, maç sonrası yaptığı açıklamada, kulüp olarak 7-8 haftalık durağan bir dönem yaşadıklarını belirtti.

Geçen hafta 8 futbolcuları olmadığını ve Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olduklarını aktaran Savaş, şunları kaydetti:

"Hatayspor bu maça çok iyi hazırlandı. 5 eksiğimiz de sahaya gelince eski ritmimize kavuştuk. Eski Atakaş Hatayspor gibi oynayınca da bugün galip geldik. Birinci yarı tabi ki istediğimiz pozisyonları bulduk ama sonuca gidemedik. Galatasaray birinci yarıyı önde bitirdi. İkinci yarı ise hem hakimiyet bizdeydi hem de çok iyi pozisyonlar yakaladık. Birinci yarının tersine ikinci yarıda bulduğumuz pozisyonları değerlendirdik, haklı bir galibiyet aldık. Camiamıza hayırlı olsun."

- "Avrupa'ya gitmek istiyoruz"

Geçen sezon ilk 10 hedefiyle lige başladıklarını hatırlatan Savaş, şöyle konuştu:

"Son 2 hafta kalasıya 5'inci bitirecek iken 6'ıncı sırada bitirdik. Biraz aksilikler yaşandı. Bu sezonda yine 'ilk 10 hedefindeyiz' dedik ama Atakaş Hatayspor olarak Avrupa’ya da gitmek istiyoruz. 2 rakibimizin birer maçı eksik ama bugünkü maçlar sonucunda 3'üncü sıradayız, yerimizi korumak istiyoruz. İnşallah bundan sonraki süreç içerisinde de bu 7-8 haftalık durağan süreci atlatmış oluruz. Takım da eski hüviyetine kavuşur. Bize seyir zevki yüksek ve sonuç alacak bir futbol izletirler."

