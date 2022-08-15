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Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

15.08.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü sahasında yapacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından çabukluk ve taktik çalıştı.

Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

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Hatayspor Gaziantep FK hazırlık

Hatay Namaz Vakitleri 17 Ağustos Çarşamba

İmsak
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Sabah
05:48
Öğle
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İkindi
16:28
Akşam
19:31
Yatsı
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