Hatayspor, Gaziantep FK'ye konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Son olarak sahasında Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup olan bordo-beyazlılar, ligin ilk yarısındaki son maçından galip ayrılmak istiyor.
Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, 31 puanla 6. sırada yer alıyor.
Bordo-beyazlılarda sakat oyuncu bulunmazken, Isaac Sackey ve Rayane Aabid sarı kart cezası nedeniyle Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.
Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından kara yoluyla Gaziantep'e gidecek.