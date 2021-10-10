Hatayspor, Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 1 saat 20 dakika çalıştı. İdmanda futbolcular çabukluk, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.
Hatayspor, akşam saatlerinde yapacağı ikinci idmanla günü tamamlayacak.
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