Hatayspor, genç forvet Koray Yağcı'yı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 19 yaşındaki forvet Koray Yağcı'yı transfer etti.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı'ndan genç forvet Koray Yağcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ​​​​​​​da katıldı. Atakaş Hatayspor'umuza hoş geldin Koray Yağcı." ifadeleri kullanıldı.

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