YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatayspor, genç forvet Koray Yağcı'yı kadrosuna kattı

Hatayspor, genç forvet Koray Yağcı'yı kadrosuna kattı

23.06.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, genç forvet Koray Yağcı'yı kadrosuna kattı

Hatayspor, genç forvet Koray Yağcı'yı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 19 yaşındaki forvet Koray Yağcı'yı transfer etti.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı'ndan genç forvet Koray Yağcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ​​​​​​​da katıldı. Atakaş Hatayspor'umuza hoş geldin Koray Yağcı." ifadeleri kullanıldı.

Hatayspor, genç forvet Koray Yağcı'yı kadrosuna kattı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TransAnatolia Rally Raid yarışları 20 Ağustos'ta Hatay'dan başlayacakTransAnatolia Rally Raid yarışları 20 Ağustos'ta Hatay'dan başlayacak
Isparta'da eşi tarafından öldürülen hamile kadının cenazesi toprağa verildiIsparta'da eşi tarafından öldürülen hamile kadının cenazesi toprağa verildi
Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin davada olay yerinde keşif yapıldıElif Çakal'ın ölümüne ilişkin davada olay yerinde keşif yapıldı
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Hatayspor Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 23 Haziran Perşembe

İmsak
03:28
Sabah
05:12
Öğle
12:43
İkindi
16:32
Akşam
20:03
Yatsı
21:39
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Türkiye'de yaşadıklarını anlattı: Keşke zamanı geri alabilseydim

Türkiye'de yaşadıklarını anlattı: Keşke zamanı geri alabilseydim

Ölümlerin dörtte biri bu yüzden: Hiç kimse bu ölçüde yapamadı

Ölümlerin dörtte biri bu yüzden: Hiç kimse bu ölçüde yapamadı

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Taş gibi sertleşmiş havluları yumuşacık yapmanın pratik yolu

Taş gibi sertleşmiş havluları yumuşacık yapmanın pratik yolu

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.