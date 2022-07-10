Hatayspor Kadın Basketbol Takımı, isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatayspor, yeni sezonda Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor adıyla mücadele edecek.

Kulübün basketbol şube sorumlusu Ali Akın, AA muhabirine, 2022-2023 sezonu için Tufan Metalurji Dış Ticaret Sanayi ve Limited Şirketi ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladıklarını belirtti.

Akın, isim sponsorluğu kapsamında 24 Nisan 2023 tarihine kadar takımın "Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor" adıyla ligde yer alacağını kaydetti.



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