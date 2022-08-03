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Hatayspor, kanat oyuncusu Sarper Çağlar'ı kadrosuna kattı

03.08.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, kanat oyuncusu Sarper Çağlar'ı kadrosuna kattı

Hatayspor, kanat oyuncusu Sarper Çağlar'ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kanat oyuncusu Sarper Çağlar'ı 4 yıllığına renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray'da forma giyen 19 yaşındaki kanat oyuncu Sarper Çağlar ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edilirken, "Sarper Çağlar'a formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

İmza törenine, Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş da katıldı.

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