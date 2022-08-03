Hatayspor, kanat oyuncusu Sarper Çağlar'ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kanat oyuncusu Sarper Çağlar'ı 4 yıllığına renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray'da forma giyen 19 yaşındaki kanat oyuncu Sarper Çağlar ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edilirken, "Sarper Çağlar'a formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

İmza törenine, Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş da katıldı.



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