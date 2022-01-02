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Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

02.01.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Basına kapalı gerçekleşen antrenman yaklaşık 45 dakika sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Hatayspor Kasımpaşa

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