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Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

26.08.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas, şut, hava topu ve taktik çalışması yaptı.

Basına kapalı idman 1 saat 45 dakika sürdü.

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Süper Lig Hatayspor Kasımpaşa hazırlık

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