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Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

30.01.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Cuma günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas, dar alan ve taktik çalıştı.

Basına kapalı idman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.

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