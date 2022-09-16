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Hatayspor-Kayserispor maçının ardından

16.09.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor Teknik Sorumlusu Cevdet Göç: "Hiç düşüncelerimizde olmayan, aklımızdan dahi geçirmediğimiz çok kötü bir mağlubiyet aldık"

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında ağırladığı Yukatel Kayserispor'a 4-0 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik sorumlusu Cevdet Göç, "Hiç düşüncelerimizde olmayan, aklımızdan dahi geçirmediğimiz çok kötü bir mağlubiyet aldık." dedi.

Göç, Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları sonuç için üzgün olduklarını belirtti.

Maçın birinci dakikasında verilen penaltıdan sonra yeniden tekrar toparlandıklarını ifade eden Göç, "Hiç düşüncelerimizde olmayan, aklımızdan dahi geçirmediğimiz çok kötü bir mağlubiyet aldık. 1. dakikada verilen penaltı var. bunlar futbolun içerisinde var. Üzerine tekrar gelmemiz gerekiyordu. Geldi, toparlandık, oyun üstünlüğüyle devam ettik. Kırılma anı derseniz El Kaabi'nin kaçırdığı pozisyon var. Belki o gol olsaydı 1-1 gideceğimiz maça tam tersi ikinci golü yiyerek ilk yarıya giriyoruz. Çok demoralize olduk, üzüldük. Hiç beklemediğimiz bir pozisyondu" dedi.

Göç, maçın devre arasında yaptıkları taktiksel ve oyuncu değişikliğiyle başladıklarını kaydetti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında üstünlük kurduklarını ve kaçan pozisyonları olduğunu belirten Göç, şöyle devam etti.

"Rakip haklı olarak kontra atağa döndü. Ama gol pozisyonunda kaçan gole mi üzülelim? Yeni gelen arkadaşımız Kevin Soni ile pozisyona girdik derken pozisyonun kaçtığı ve akabinde şanssız şekilde sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. 10 kişi kaldık. Ondan sonra zaten artık rakibin kontratak oynuyor, riskler alıyorsun. Sonrası orada oyun bitti diye düşünüyorum. Maçı çevirmek kolay değil, enerjiniz düşüyor. 3 ve 4 gol oldu. Hakikaten çok üzgünüz. Hiç beklemediğimiz bundan 7 hafta önce böyle bir tablo deseler söyleyenlere gülerdik. Hakikaten acı ve üzücü bir tablo var. Taraftarlarımızdan, Hatayspor'u sevenlerden herkesten çok çok özür diliyoruz. "

Gazetecilerin, ''teknik direktör Serkan Özbalta'nın istifa etmeyi düşünüyor mu?'' sorusu üzerine Göç, göreve geldikleri günden bu yana teknik heyet ve kulüp çalışanlarının başarılı olmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirtti.

Başarmak için çok fazla çaba ve mesai harcadıklarını aktaran Göç, "Bir türlü olmadı. Hakikaten bize güvenen, iyi bir yönetim var, arkamızda duruyorlar. Bizim alacağımız bir karar değil. Milli maç arası var. Yöneticilerimizle karşılıklı oturulur. Onların alacağı bir karar bence. Çünkü gelirken onlar getirdi. Onlar da büyük emek sarf ediyor. Tahmin ediyorum yöneticilerimiz de hayal kırıklığı yaşıyor. Üzgünler biliyorum. Medeni insanlar, onların alacağı bir karardır. Futbolda her şey var. İlk defa olmayacak Son da olmayacak. Ayrılıklar da normaldir. Medeni ölçülerde olmasında fayda var. Biz onlardan da özür diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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