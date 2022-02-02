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Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

02.02.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Cuma günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde bir idman gerçekleştirdi.

Milli takımlarından dönen Adama Traore, Ayoub El Kaabi ve Munir Mohand​​​​​​​ Mohamedi'nin de katıldığı antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas, dar alan ve taktik çalıştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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Hatayspor Kayserispor

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