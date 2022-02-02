Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Cuma günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde bir idman gerçekleştirdi.

Milli takımlarından dönen Adama Traore, Ayoub El Kaabi ve Munir Mohand​​​​​​​ Mohamedi'nin de katıldığı antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas, dar alan ve taktik çalıştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

