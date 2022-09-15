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Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

15.09.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleşen ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda futbolcular, pas ve dar alan çalışması yaptı.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

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Süper Lig Hatayspor Kayserispor futbol hazırlık

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