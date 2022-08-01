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Hatayspor, Kevin Varga'yı transfer etti

01.08.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Kevin Varga'yı transfer etti

Hatayspor, Kevin Varga'yı transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sol kanat oyuncusu Kevin Varga'yı renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, imza törenine kulübün onursal başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Geçen sezonlarda Kasımpaşa ve Young Boys formaları giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kevin Varga ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Kevin Varga'ya bordo-beyaz formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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