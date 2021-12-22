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Hatayspor-Konyaspor maçının ardından

22.12.2021 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: "Maçın uzun bölümünde eksik olmak bizim için sıkıntı yarattı. 10 kişi kalan oyuncularım sahada elinden gelen mücadeleyi yaptılar"

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında, sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 3-1 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Maçın uzun bölümünde eksik olmak bizim için sıkıntı yarattı. 10 kişi kalan oyuncularım sahada elinden gelen mücadeleyi yaptılar." dedi.

Erdoğan, Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça istedikleri gibi başladıklarını, önde rakibi baskıyla karşılayarak hataya zorladıklarını ve bunun sonucunda çok erken bir golle öne geçtiklerini söyledi.

Maçta kaptırdıkları bir top sonrası yedikleri gole kadar rakibe hiç pozisyon vermediklerini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Devamında maalesef aynı şekilde Adekugbe'nin bu kadar tecrübeli olmasına rağmen çok basit bir hatayla gördüğü ikinci sarıyla oyun dışı kalması bizi zora soktu. Devamında bazı formasyon, oyuncu değişikliği yaptık. Bülent'i aldık. Muhammet'i çıkardık. Maçın uzun bölümünde eksik olmak bizim için sıkıntı yarattı. 10 kişi kalan oyuncularım sahada elinden gelen mücadeleyi yaptılar. 2-1 geriye düştükten sonra oyuna hamle yaparak yine beraberliği aramaya çalıştık ama maalesef bunda başarılı olamadık. Çok ciddi eksiklerimiz var. Bazı mevkilerde oyun içerisinde değiştireceğimiz oyuncularımız yok. "

Zor bir süreçten geçtiklerini aktaran Erdoğan, "Maalesef aralık ayı bizim için çok iyi bir ay değildi. İkinci yarıda inşallah başlamadan oyuncu takviyesiyle yine bir de sakat oyuncularımızın kendi aramıza katılmasıyla yine özlenen ve daha önce de izlettirdiğimiz futbolu yine hem camiamıza, taraftarımıza hem de futbolseverine izlettirme şansımız bir daha elde ederiz." diye konuştu.

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