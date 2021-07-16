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Hatayspor Kulübünün mali genel kurulu yapıldı

16.07.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor Kulübünün mali genel kurulu yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da kulüp mali genel kurulu yapıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (HATMEK) Salonu'nda düzenlenen kongreyi, divan başkanı Murat Hayzaran yönetti.

Burada konuşma yapan Hatayspor Kulübü Başkanı Nihat Tazearslan, yeni sezon kamp çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiklerini söyledi.

Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'ndeki kampa, alt yapıdan 5 sporcunun katıldığını aktaran Tazearslan, şöyle konuştu:

"Salgın nedeniyle maçlarımızı uzun bir süre taraftarlarımızdan yoksun bir şekilde oynadık ancak yeni alınan karar gereği bu sene müsabakalarımızı yüzde 50 kapasiteyle yapacağız. Şimdiden bunun heyecanını yaşıyoruz. 2021-2022 sezonunun ilk maçı olan Kasımpaşa müsabakasında taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyoruz."

Toplantıda kulübün mali raporları, bütçesi ve yönetim ile denetleme kurulu oy çoğunluğu ile ibra edildi.

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