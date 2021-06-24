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Hatayspor, sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi'yi transfer etti

24.06.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi'yi transfer etti

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sağ bekte görev yapan Kamil Ahmet Çörekçi'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen Kamil Ahmet Çörekçi, onursal başkan Lütfü Savaş ile canlı bağlantıyla görüştü.

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