SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Hatayspor şampiyonluğu taraftarıyla kutladı

Hatayspor şampiyonluğu taraftarıyla kutladı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.07.2020 22:07 | Son Güncelleme

53 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkan Hatayspor’da, futbolcular, teknik ekip ve taraftar büyük sevinç yaşadı.

Hatayspor şampiyonluğu taraftarıyla kutladı

Hatayspor’un TFF 1. Lig’in 34. haftasında Bursaspor’u 3-1 mağlup ederek liderliğini perçinleyip şampiyon olarak Süper Lig’e çıkması kentte coşkuyla kutlandı. Bordo-beyazlı taraftarlar maçın bitiminin ardından kentte cadde ve sokakları doldurdu. Caddelerde konvoy oluşturan taraftarlar, şampiyonluk coşkusuna araçlarının kornalarıyla destek verdi.

hahahah

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan Hatayspor’lu taraftarlar meşaleler yakarak 53 yıl sonra gelen Süper Lig sevincini doyasıya yaşadılar. Tezahüratlarda bulunarak, coşku yaşayan taraftarlar, gönüllerince eğlendi.

Maç sonrası taraftarı ile buluşan Hatayspor’lu futbolcular ve yönetim, üstü açık otobüsle Defne ve Samandağ ilçelerine giderek burada şampiyonluğu doyasıya kutladılar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlülerden Seyfi Dursunoğlu paylaşımlarıÜnlülerden Seyfi Dursunoğlu paylaşımları
PFDK kararları açıklandıPFDK kararları açıklandı
F.Bahçe'nin konuğu SivassporF.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

Bağcılar’da polise silahlı saldırı anı kamerada

Bağcılar’da polise silahlı saldırı anı kamerada

F.Bahçe'de yıldız isimle ile yollar ayrıldı

F.Bahçe'de yıldız isimle ile yollar ayrıldı

İşte Terim'in hedefindeki isim

İşte Terim'in hedefindeki isim

Arda Turan için kampanya harekatı

Arda Turan için kampanya harekatı

Süper Lig'e çıkan 2. takım belli oldu!

Süper Lig'e çıkan 2. takım belli oldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Süper Lig'de fikstür değişti!

Süper Lig'de fikstür değişti!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Beşiktaş ve Galatasaray o kaleci için karşı karşıya

Beşiktaş ve Galatasaray o kaleci için karşı karşıya

Derbi öncesi Bülent Yıldırım gerçeği ortaya çıktı!

Derbi öncesi Bülent Yıldırım gerçeği ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatayspor şampiyonluğu taraftarıyla kutladı

Hatayspor şampiyonluğu taraftarıyla kutladı

Sezonun son derbisi Vodafone Park'ta

Sezonun son derbisi Vodafone Park'ta

PFDK kararları açıklandı

PFDK kararları açıklandı

Süper Lig ekipleri Emre Çolak'ı istiyor

Süper Lig devleri peşinde!

Fenerbahçe ve Galatasaray, Konrad Michalak'la ilgileniyor

İkinci Mert Hakan Yandaş vakası

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu

Dev derbinin hakemi belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.