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Hatayspor, savunma oyuncusu Burak Öksüz'ü transfer etti

17.06.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, savunma oyuncusu Burak Öksüz'ü transfer etti

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, savunma oyuncusu Burak Öksüz'ü kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-beyazlıların 25 yaşındaki Burak Öksüz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Onursal başkan Lütfü Savaş'ın da imza törenine katıldığı kaydedildi.

Burak, geçen sezon Misli.com 2. Lig ekibi Sakaryaspor'da forma giymişti.

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