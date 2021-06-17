Hatayspor, savunma oyuncusu Burak Öksüz'ü transfer etti

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, savunma oyuncusu Burak Öksüz'ü kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-beyazlıların 25 yaşındaki Burak Öksüz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Onursal başkan Lütfü Savaş'ın da imza törenine katıldığı kaydedildi.

Burak, geçen sezon Misli.com 2. Lig ekibi Sakaryaspor'da forma giymişti.



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