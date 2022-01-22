Hatayspor, Selimcan Temel'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 21 yaşındaki ön libero Selimcan Temel'i kadrosuna kattı.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak İnegölspor forması giyen ön libero Selimcan Temel ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladık. Selimcan Temel'e ve kulübümüze hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Selimcan Temel'in Hatay'da takımla çalışmaya başladığı belirtildi.

