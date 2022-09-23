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Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

23.09.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından dar alan çalışması yaptı.

Basına kapalı idman, 1 saat 10 dakika sürdü.

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