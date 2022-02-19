YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

19.02.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla 7. sırada bulunuyor.

Ligde Fenerbahçe'ye karşı henüz galibiyeti bulunmayan Hatayspor, rakibi karşısında ilk 3 puanını arayacak.

Hatay temsilcisinde sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu'nun yanı sıra 5 maç men cezası bulunan Fatih Kurucuk, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Simon Falette'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Atakaş Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşma için kentteki hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla İstanbul'a gidecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'daki dağ ceylanlarının evine 3 bin 600 konukHatay'daki dağ ceylanlarının evine 3 bin 600 konuk
Erzurum'da sağlık müdürlüklerindeki "zimmet" davasında karar verildiErzurum'da sağlık müdürlüklerindeki "zimmet" davasında karar verildi
Aksaray'daki tekstil firmasından 7 milyon kot pantolon ihracatıAksaray'daki tekstil firmasından 7 milyon kot pantolon ihracatı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Hatayspor

Hatay Namaz Vakitleri 19 Şubat Cumartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:12
Öğle
12:54
İkindi
15:58
Akşam
18:27
Yatsı
19:41
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her evde var adeta zehir! Ölüm riskini artırıyor

Her evde var adeta zehir! Ölüm riskini artırıyor

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Tüm dünya tehlike altında! NASA, o tarihe işaret etti

Tüm dünya tehlike altında! NASA, o tarihe işaret etti

Erkeklerin cinsel hayatı tehlikede!

Erkeklerin cinsel hayatı tehlikede!

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.