Hatayspor yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Bordo-beyazlılar ligde oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile topladığı 32 puan ile 5. sırada yer alıyor.

Atakaş Hatayspor'da kart cezalısı Ruben Riberio ile sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu'nun yanı sıra ülkelerinin milli takımlarında bulunan Munir Mohand Mohamedi, Ayoub El Kaabi ve Adama Traore, maçta forma giyemeyecek.

Atakaş Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın kentteki hazırlıklarını tamamlayıp, özel uçakla İstanbul'a gidecek.

Sezonun ilk yarısında Yeni Hatay Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.



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