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Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

30.09.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

İdmanda futbolcular, pas, hava topu ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

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