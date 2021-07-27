YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam ediyor

Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam ediyor

27.07.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam ediyor

Yeni sezon öncesi Düzce'de kamp yapan Atakaş Hatayspor, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'ne sezon öncesi 3. kampını yapan Akdeniz ekibi, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde sabah ve akşam saatlerinde gerçekleştirdiği idmanlarla çalışmalarına devam etti.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanlarda bordo-beyazlılar, dar alanda pas, kuvvet ve çabukluk çalışması yaptı.

Hatayspor, yarın aynı tesiste kamp yapan Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor ile hazırlık maçı yapacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin konuştuğu başkandan yeni açıklama: Fazlasını yapacağımTürkiye'nin konuştuğu başkandan yeni açıklama: Fazlasını yapacağım
Plan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmazPlan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmaz
Düzce'de ciple çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandıDüzce'de ciple çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 27 Temmuz Salı

İmsak
03:53
Sabah
05:40
Öğle
13:07
İkindi
17:02
Akşam
20:24
Yatsı
22:03

Düzce Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Salı

Emirgan Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Yeni Konuralp Eczanesi
Merkezkonuralp
Elif Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Doğan Eczanesi
Cilimli
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

GÜNCELLEME - İzmir'de otomobil metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCELLEME - İzmir'de otomobil metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İskoçyalı aktör Michael Holmes Mitchell, Fethiye'de kaldığı otel odasında ölü bulundu

İskoçyalı aktör Michael Holmes Mitchell, Fethiye'de kaldığı otel odasında ölü bulundu

Göztepe, Erzurum'daki kampını sürdürüyor

Göztepe, Erzurum'daki kampını sürdürüyor

Aydın'da üzerine bahçe kapısı düşen kişi öldü

Aydın'da üzerine bahçe kapısı düşen kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.