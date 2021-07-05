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Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor

05.07.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.

Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan akşam antrenmanında bordo-beyazlılar, taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.

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