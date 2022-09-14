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Hatayspor, yeni teknik direktör arayışında olunduğu haberlerini yalanladı

14.09.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, yeni teknik direktör arayışında olunduğu haberlerini yalanladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni teknik direktör arayışında olunduğu yönünde basına yansıyan haberleri yalanladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son dönemde kulübümüzün teknik direktörlük göreviyle ilgili basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve futbolcularımız, Süper Lig'in 7. haftasında evimizde oynayacağımız Kayserispor maçına odaklanmıştır. Kayserispor maçında efsane taraftarlarımızı tribünde takımımızı desteklerken görmek istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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