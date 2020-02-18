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Hatayspor'da Eskişehirspor maçı hazırlıkları sürüyor

HATAY HABERLERİ  | 18.02.2020 16:36 | Son Güncelleme

Teknik direktör Mehmet Altıparmak: "Şampiyon olup Süper Lig'e çıkacağız"

TFF 1. Lig'de lider Hatayspor, 21 Şubat Cuma günü deplasmanda Eskişehirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve kondisyon çalışmaları yaptı.

Teknik direktör Altıparmak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hatayspor'un ligde büyük bir şansa sahip olduğunu söyledi.

Bu şansı devam ettirmek istediklerini vurgulayan Altıparmak, "Bazen futbolda inişler çıkışlar olur ama sonuna bakmak lazım. Şampiyon olup Süper Lig'e çıkacağız." diye konuştu.

Takım kaptanı Mesut Çaytemel'in kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacağını aktaran Altıparmak, sakatlığı bulunan Hamza Gür'ün durumunun henüz netleşmediğini kaydetti.

Oyunculardan Kubilay Sönmez de takımın havasının çok iyi olduğunu, tekrar çıkışa geçip puan farkını açmak istediklerini dile getirdi.

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Eskişehirspor Futbol Hatayspor Mehmet Altıparmak TFF 1. Lig

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