Hatayspor'da sözleşmesi sona eren Selim Ilgaz takımdan ayrıldı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Selim Ilgaz'ın takımdan ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Selim Ilgaz'ın takımın kazandığı şampiyonluklarda büyük emeği olduğu belirtildi.

Oyuncunun sözleşmesinin sona erdiği kaydedilen açıklamada, "Bordo-beyaz formamızı gururla taşıyan futbolcumuz Selim Ilgaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.



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