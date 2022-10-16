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Hatayspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başladı

16.10.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başladı

Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Düzce Cam Düzcespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde antrenman yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, dün VavaCars Fatih Karagümrük ile yapılan maçta ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme idmanı, diğer futbolcular ise pas ve dar alan çalışmaları gerçekleştirdi.

Atakaş Hatayspor ile Düzce Cam Düzcespor, 19 Ekim Çarşamba günü saat 19.00’da Yeni Hatay Stadyumu'nda karşılaşacak.

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