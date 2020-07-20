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Hatayspor'dan teknik direktör Mehmet Altıparmak açıklaması:

HATAY HABERLERİ  | 20.07.2020 17:13 | Son Güncelleme

"Teknik direktörümüz ile yollarımızı ayırdığımız şeklinde çıkan haberler doğruyu yansıtmamaktadır"

Hatayspor Kulübü, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kulübün Twitter hesabından Hatayspor Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Basında ve sosyal medyada teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdığımız şeklinde çıkan haberler doğruyu yansıtmamaktadır. Yönetim kurulumuz, gelecek sezon planlamasına bu hafta içinde yapacağı toplantılarla başlayacaktır."

Açıklamada ayrıca, "Resmi yayın organlarımız dışında çıkan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz." ifadesi kullanıldı.

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