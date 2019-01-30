Hatice olayı abarttı! Bacaklarını traşlarken...

Yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Hatice, bugün sosyal medya hesabında bacaklarındaki tüyleri aldırdığını anları paylaştı.
Ayak bileğine dövme yaptırmak isteyen şarkıcı Hatice, gittiği merkezde ayak bileklerinden tüyleri aldırdı.
Dövme salonundaki bir çalışana tıraş bıçağıyla ayak bileğindeki tüyleri aldırdığı anları Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.
Hatice daha sonra ayağına yaptırdığı dövmeyi de sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum