Kuruluş Osman’ın Sargun’u Ali Öner’in yeni adresi belli oldu! Fenomen diziye girdi

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde Sargun karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ali Öner'in yeni adresi belli oldu.

Ali Öner yeni sezonda Star Tv'nin ilgiyle izlenen dizisi Sahipsizler'in kadrosuna girdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yakışıklı oyuncu dizide Fırat rolüne hayat verecek ve Burak Berkay Akgül’ün canlandırdığı Devran’la ilgili sürpriz bir rolle Sahipsizler’e güç katacak.

ALİ ÖNER KİMDİR?

Ali Öner, 1996 İstanbul doğumlu. 2019 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında podyuma çıkan ve derece almayı başaran Ali Öner motor tutkusu ile tanınıyor.

Ali Öner oyuncu olarak ilk ciddi ekran deneyimini 2021 yılında TRT1’in ekranlarına gelen 15 Temmuz belgeseli Mahrem’de yaşadı.

Aynı yıldan itibaren rol aldığı Teşkilat dizisinde Barış Dayı, 2022’de rol aldığı Seni Kalbime Sakladım dizisinde Mete, O Kız dizisinde Doruk karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.