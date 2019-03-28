MAGAZİN

Hatice: Popomu açtım diye eve ihtar geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.03.2019 14:02 | Son Güncelleme

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan şarkıcı Hatice'den yeni açıklamalar geldi. Podyumda yaptığı hareketle ortalığı birbirine katan Hatice'nin bu açıklaması da gündeme bomba gibi düştü.

Hatice: Popomu açtım diye eve ihtar geldi

Geçtiğimiz günlerde bir defilede transparan kıyafetiyle podyumda manken olarak yürüyen Hatice, kalçasını açarak geceye damga vurmuştu.

Hatice'den konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi. İşte o sözler:

"Podyuma çıktım olay oldu. Ben memnunum... Hep söylüyorum; mesajım vardı, verdim. Ben halkın karşısına zırhımı giyip çıkıyorum.

Bu arada popomu açtım diye eve ihtar geldi. İşte sosyal medyadan kaldırılmasını istiyoruz diye. Hadi ben kendi sosyal medya hesabımdan kaldırayım da bu video her yere düştü...

Her yerden nasıl kaldıracağım benim çocuklarım belki görecek bu haberi.

Yani eve gelen ihtar gözümü korkutmadı da sevgilim aslında o videoyu kaldırmamı istiyor. Sırf bu yüzden belki kaldırabilirim. Bilmiyorum her an her şey olabilir."

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