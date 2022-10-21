Hatice Şendil'in oynadığı İyilik dizisi uyarlama mı? İyilik dizisinin şaşırtan asıl ismi!

Cuma akşamlarının sevilen dizisi İyilik İstanbul'da çekiliyor. Hatice Şendil'in başrolünde oynadığı İyilik dizisinin uyarlama olup olmadığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İyilik dizisinin uyarlama olduğu biliniyor. Dizinin şaşırtan asıl isminin ne olduğunu öğrenenler şaşırıyor.

İYİLİK DİZİSİ UYARLAMA MI?

İyilik dizisi bir uyarlamadır. Bir Güney Kore dizisi uyarlamasıdır Dizinin asıl ismi "The Queen's House'dır.

İYİLİK DİZİSİNİN SENARYOSUNU KİM YAZIYOR?

İyilik dizisinin senaryosunu Özge Korkmaz yazmaktadır.

İYİLİK DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

İyilik dizisi her cuma FOX TV'de yayınlanıyor.

İYİLİK DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

İyilik dizisinin oyuncu kadrosunda güçlü isimler bulunuyor. Hatice Şendil, Sera Kutlubey, İsmail Demirci, Özgür Çevik, Perihan Savaş, Pelinsu Karayel, Sefa Tantoğlu, İlayda Aydın İyilik dizisi kadrosunda bulunuyor.



