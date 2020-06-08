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HATSO’dan Halkbank Hakkari Şubesine plaket

HAKKARİ HABERLERİ  | 08.06.2020 16:27 | Son Güncelleme

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasınca (HATSO) korona virüs ile mücadele kapsamında esnafa ve vatandaşa kredi desteği vererek sürece katkı sağlayan Halkbank Hakkari Şube Müdürlüğüne plaket verildi.Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasını (HATSO) ziyaret eden Halkbank Şube Müdürü Tahir Şimşek ve beraberindekiler; Başkan Servet Taş, HATSO Meclis Başkanı Mahir Çallı ve Genel Sekreter Fikret Keskin ile bir araya geldi.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasınca (HATSO) korona virüs ile mücadele kapsamında esnafa ve vatandaşa kredi desteği vererek sürece katkı sağlayan Halkbank Hakkari Şube Müdürlüğüne plaket verildi.
Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasını (HATSO) ziyaret eden Halkbank Şube Müdürü Tahir Şimşek ve beraberindekiler; Başkan Servet Taş, HATSO Meclis Başkanı Mahir Çallı ve Genel Sekreter Fikret Keskin ile bir araya geldi. Burada açıklama yapan HATSO Başkanı Servet Taş, korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada ekonomik sıkıntıların yaşandığını ifade etti. Türkiye’nin de salgından olumsuz etkilendiğini belirten Taş, "Bu süreçte KOBİ, esnaf ve iş adamlarımıza sunduğu desteklerinden dolayı özelikle Halkbank Şube Müdürümüz Tahir Şimşek Bey’e, müdür yardımcıları ve personele teşekkür ediyoruz" dedi.
Şimşek de, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Halkbank olarak her zaman KOBİ, esnaf ve vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.
HATSO Başkanı Servet Taş, odayı ziyaret eden Halkbank Hakkari Şube Müdürü Tahir Şimşek’e plaket takdim etti.

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