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HATSO’dan Vali Akbıyık ve sağlık çalışanlarına teşekkür

HAKKARİ HABERLERİ  | 17.09.2020 09:21 | Son Güncelleme

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş, korona virüs salgınının ilk gününden bu yana kadar il genelinde başarılı çalışmalara vesile olan başta Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.Başkan Taş, sağlık camiasında görev yapan tüm doktorlar başta olmak üzere hemşireler, idari ve geri hizmet çalışanlarının canla başla verdikleri sağlık hizmetlerinin takdirle karşılandığını söyledi.

HATSO’dan Vali Akbıyık ve sağlık çalışanlarına teşekkür

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş, korona virüs salgınının ilk gününden bu yana kadar il genelinde başarılı çalışmalara vesile olan başta Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Başkan Taş, sağlık camiasında görev yapan tüm doktorlar başta olmak üzere hemşireler, idari ve geri hizmet çalışanlarının canla başla verdikleri sağlık hizmetlerinin takdirle karşılandığını söyledi. Taş, “Bizlerde yerelde illerimizde bulunan iş dünyasının meslek kuruluşu temsilcileri olarak her zaman yaptığımız takip ve gözlemlerimizde, insanlarımızın korona virüs salgını süresince alınan hizmetlerden duydukları memnuniyete her zaman şahit olmaktayız. Ülkemizde korona virüs salgınının yaygınlaşmasından bugüne kadar Hakkari il ve ilçelerimizde sağlık kurumlarımızdaki başarılı çalışmalara vesile olan başta Valimiz İdris Akbıyık olmak üzere Hakkari İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Hüseyin Kara, Hakkari Devlet Hastanesi Müdürü Necdet Demir’e, tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize, idari bölüm ve diğer hizmet birimlerinde çalışan bütün sağlık personellerine şükranlarımızı sunarız” dedi.

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