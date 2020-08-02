"Hattuşalı" Mustafa Atila, Hitit figürleriyle taşlara hayat veriyor

İlçe halkından bazıları bölgede 114 yıldır devam eden arkeolojik kazılarda işçi olarak çalışırken, bazıları da Hititlerle ilgili hediyelik eşya satarak gelir elde ediyor.

Hitit medeniyetine 450 yıl başkentlik yapan Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik Kenti, her yıl on binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin turizme verdiği katkının yanı sıra yöre halkının geçimine de destek oluyor.

ÇORUM (AA) - GAZİ NOGAY - Hititler in başkenti Hattuşa 'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde yaşayan Mustafa Atila, antik kentin çevresinden toplayıp bıçak ve testere yardımıyla Hititlere özgü sembol ve figürler işlediği taşları satarak ekmeğini taştan çıkarıyor.

Taşlara bıçakla Hitit tanrıları ve krallarının kabartmalarını yapan, bölgedeki önemleri eserlerden Aslanlı Kapı, yeşil taş ve Hitit surlarının taştan eserlerini çıkaran Atila, bunları Hattuşa'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere satarak hem geçimini sağlıyor hem de Hattuşa'nın tanıtımına katkı sunuyor.

- "Ekmeğimi taştan çıkarıyorum' atasözü sanki benim için söylenmiş"

Atila, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşlara şekil verip üzerine Hititlerin tanrı ve tanrıçalarının resimlerini işlediğini, 4 bin yıl önce Hititler döneminde kayalara işlenen birçok resim ve figürü taşlara kazıdığını söyledi.

Uzun yıllar antik kentte bekçilik yapan babasına yemek götürürken bölgede çok vakit geçirdiğini anlatan Atila, "Babam burada 28 yıl bekçilik yaptı. Çocukluğumda ona yemek getirirken antik kentin her yerini gezip gördüm. Hititlerin kayalara işlediği kabartmaları görünce, 'Ben de bunlara taşlara işlerim' dedim. 20 yıl önce yapmaya başladım. Bu işin eğitimini almadım ama şu anda orijinallerinden daha iyi işçilik sergilediğime inanıyorum." dedi.