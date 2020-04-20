YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Hava ambulansı Akut Apandisit hastası için havalandı

Hava ambulansı Akut Apandisit hastası için havalandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.04.2020 12:53 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Felahiye ilçesinde rahatsızlanan Akut Apandisit hastası bir kişi, hava ambulansı ile alınarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne nakledildi.Kayseri’nin Felahiye ilçesinde rahatsızlanan Batuhan Ç.’ye, Felahiye Devlet Hastanesi’nde yapılan muayene sonrasında Akut Apandisit teşhisi konuldu.

Kayseri’nin Felahiye ilçesinde rahatsızlanan Akut Apandisit hastası bir kişi, hava ambulansı ile alınarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne nakledildi.
Kayseri’nin Felahiye ilçesinde rahatsızlanan Batuhan Ç.’ye, Felahiye Devlet Hastanesi’nde yapılan muayene sonrasında Akut Apandisit teşhisi konuldu. Kayseri’ye sevk edilmesi gereken Burhan Ç. için hastane yetkilileri hava ambulansı talebinde bulundu.
Yapılan talep sonrasında hava ambulansı Kayseri’den havalanırken, hasta Burhan Ç. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri kapsamında helikopterin ineceği alana getirildi. Hava ambulansı tarafından alınan Burhan Ç., kısa sürede Kayseri Şehir Hastanesi’ne nakledilerek tedavi altına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yumruk yumruğa saldırı! Diskalifiye şoku Yumruk yumruğa saldırı! Diskalifiye şoku
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Fethiye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 72 bin lira ceza

Fethiye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 72 bin lira ceza

Muğla'da polislerden küçük Hasan'a doğum günü sürprizi

Muğla'da polislerden küçük Hasan'a doğum günü sürprizi

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Başkan Ünverdi, BDDK’nın Aktif Rasyo oranı düzenlemesini değerlendirdi

Başkan Ünverdi, BDDK’nın Aktif Rasyo oranı düzenlemesini değerlendirdi

Kayseri Namaz Vakitleri 20 Nisan Pazartesi

İmsak
04:18
Sabah
05:48
Öğle
12:42
İkindi
16:26
Akşam
19:26
Yatsı
20:50

Kayseri Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

Bilal Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Bizim Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Günaydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çalışkan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Çiçek Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Mezarlık süsü verilen yer polisi harekete geçirdi

Mezarlık süsü verilen yer polisi harekete geçirdi

Polis ekiplerinden yaşlılara kesintisiz hizmet

Polis ekiplerinden yaşlılara kesintisiz hizmet

ERÜ İlahiyat Fakültesi Eski Dekanı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

ERÜ İlahiyat Fakültesi Eski Dekanı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Trafodan kablo çalarken öldü

Trafodan kablo çalarken öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.