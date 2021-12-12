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Hava ambulansları yurt içi ve yurt dışında şifa bekleyen hastalar için umut oluyor

12.12.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar: - "Helikopter ambulanslarımızla 2008'den bu yana 225'i organ nakli olmak üzere 37 bin 542, uçak ambulanslarımızla da 2010'dan beri 803'ü organ nakli olmak üzere 15 bin 909 hasta yaralı nakli gerçekleştirdik"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'de 2008'de hizmete giren hava ambulansları bugüne kadar şifa bekleyen 53 bin 451 kişi için uçtu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle Antalya'da düzenlenen Kovid-19 Pandemisi Bağlamında Havacılık Sağlık Lojistiği ve Hava Ambulansları Sağlık Hizmetleri Kongresi, devam ediyor.

Kongreye katılan Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar, AA muhabirine, Türkiye'nin acil sağlık hizmetlerinde önemli bir noktaya geldiğini söyledi.

Kara, hava ve deniz ambulansları ve görevli sağlık ordusu ile gerek hastane öncesi gerekse afetlerde cansiperane çalıştıklarını anlatan Çınar, yaklaşık 6 bin kara ambulansı ve 3 bine yakın 112 istasyonu ile vatandaşın hizmetinde olduklarını belirtti.

Uzak mesafeli uçuşlarda, ulaşım güçlüğü çekilen noktalarda ise hasta ve yaralı nakillerinde uçak ya da helikopter ambulansları ile hizmet verdiklerini aktaran Çınar, "Helikopter ambulanslarımızla 2008'den bu yana 225'i organ nakli olmak üzere 37 bin 542, uçak ambulanslarımızla da 2010'dan beri 803'ü organ nakli olmak üzere 15 bin 909 hasta yaralı nakli gerçekleştirdik." diye konuştu.

Çınar, şu anda Türkiye'de 12 ilde konuşlu 12 helikopter ambulansın bulunduğunu dile getirerek, Ankara ve İstanbul'da da konuşlu görev durumuna göre tek, 2 ve 4 sedyeli uçak ambulansların hizmette olduğunu kaydetti.

- "12 bin gönüllü sağlık personeline sahibiz"

Deprem, sel, çığ gibi olağan dışı afet durumlarında da gönüllülük esasına göre çalışan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık personeli ile sahada yer aldıklarını aktaran Çınar, afetlerde çadır hastaneleri, özel donanımlı araçların yanı sıra özellikli envanterlerle ve eğitimle donatılmış 12 bin gönüllü sağlık personeli ile hizmet verdiklerini bildirdi.

Çınar, "Dünyada en yüksek sayıda gönüllü sağlık personeli ile bu hizmeti sunan teşkilata sahibiz. Bu da gurur verici bir durum." dedi.

Eray Çınar, normal dönemlerde görevini yapan sağlık personelinin olağan dışı durumlarda da afetin yaşandığı bölgeye giderek hastane öncesi hizmeti sunduğuna işaret etti.

- Hava ambulansları yurt dışında şifa bekleyen hastalar için de uçtu

Hava ambulanslarının sadece yurt içindeki hasta ve yaralılara değil, yurt dışındaki vatandaşlara da hizmet verdiğini vurgulayan Çınar, "Yurt dışında yaşayan ya da tatile giden vatandaşlarımızın orada rahatsızlanmaları ve ülkemizde tedavi olmak istemeleri durumunda, başvurular sonrasında gerekli planlamaları yaparak uçak ambulanslarla ülkemize nakillerini gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Çınar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde de yurt dışında olup, Türkiye'de tedavi görmek isteyen hastaların naklinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.

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