Hava filtresini değiştirmek araçta yakıttan tasarruf ve performans sağlıyor

Bilecik’te sanayi sitesi esnafı Recai Baş, hava filtresini değiştirmenin araçta yakıttan tasarruf ve performans sağladığını belirterek, "Hava filtresini değiştirmek motorun ömrünü uzatır, yakıtı yüzde 8’e kadar azaltır" dedi.

Bilecik’in Vezirhan beldesi küçük sanayi sitesi esnafından Recai Baş, içten yanmalı motora sahip tüm araçlarda bulunan hava filtresinin düzenli olarak değiştirilmesi ile yakıt tasarrufu yapılacağı gibi motorun ise yabancı partiküllerden korunabileceğini belirtti. Arabalarda oksijenin vazgeçilmez unsurlardan biri olduğunun altını çizen Baş, "Motorun çalışması için hava girişi olması gerekir. Ne kadar fazla hava girişi olursa performans o kadar yüksek olur. Mikronlar aracılığıyla motora hava ileten filtre, bir süre sonra tıkanır ve motor yeteri kadar havayı çekemeyerek fakir karışım gerçekleşir, otomobilin performansı düşer." ifadelerine yer verdi.

Hava filtrelerinin tek kullanımlık üretildiğini belirten ve temizlemek yerine yenisi ile değiştirilmesini öneren Baş, "Hava filtresini değiştirmek motorun ömrünü uzatır, kirlenmiş filtre nedeniyle yanma odasına yabancı partiküller gitmez ve arabanın yakıtı yüzde 8’e kadar azalır" dedi.

