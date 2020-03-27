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Hava kirliliği alerjik hastalıkları etkiler mi?

ERZURUM HABERLERİ  | 27.03.2020 12:04 | Son Güncelleme

Doç.Dr.

Hava kirliliği alerjik hastalıkları etkiler mi?

Doç.Dr. Sakine Işık, hava kirliliğinin alerjik hastalıkları etkilediğini söyledi.
Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Doç. Dr. Sakine Işık, “Hava kirliliğinin başta solunum sistemi olmak üzere vücudumuzun birçok sistemi üzerine olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün trafik ilişkili hava kirliliğinin sağlık üzerine olumsuz etkilerini inceleyen derlemesinde hava kirliliğinin alerjik duyarlanma ve alerjik hastalıkların gelişim riskini artırdığına dikkat çekilmiştir. Astımla ilişkilendirilen en önemli çevresel risk faktörü sigara dumanı maruziyeti ve trafikle ilişkili hava kirliliğidir” dedi.
Özellikle anne karnından itibaren sigara dumanı maruziyeti olan çocuklar da astım gelişme riskinin 1.5 kat arttığını ifade eden Dr. Işık, “Keza trafikle ilişkili hava kirliliğinin astımlı ve alerjik saman nezleli hastalar da şikayetleri, ilaç kullanım ihtiyacı ve doktora ve hastanelere başvuruyu artırdığı bilinmektedir. İç ortam ve dış ortam hava kirliliği ile alerjik egzema gelişimi ve alevlenmesi arasındaki ilişki de ortaya konulmuştur” açıklamalarında bulundu.

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