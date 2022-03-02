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Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz'ün annesinin cenazesi defnedildi

02.03.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz'ün annesinin cenazesi defnedildi

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün vefat eden annesi Nefiye Küçükakyüz'ün cenazesi, Trabzon'un Of ilçesinde toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yaşamını yitiren Küçükakyüz (90) için Of ilçesindeki Çarşıbaşı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, oğlu Orgeneral Küçükakyüz ve diğer yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Adem Şen, Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Nefiye Küçükakyüz'ün cenazesi, İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kaban Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

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